Grande Bretagne : Aprilia en pole, Zarco devant Quartararo

La journée avait pourtant commencé sous les couleurs de Ducati, avec Jorge Martín en tête des essais libres 2. Mais c'est en Q1 que la surprise est venue, avec la qualification d'Alex Márquez et Pedro Acosta pendant que Johann Zarco sur sa Honda devançait son compatriote Fabio Quartararo toujours déçu par sa Yamaha. La Q2 a été tout aussi intense, avec un duel au sommet entre Pecco Bagnaia et Marc Márquez. L'Italien a même battu le record du circuit, mais c'était sans compter sur Aleix Espargaró, qui a réalisé un tour parfait dans les dernières secondes pour s'emparer de la pole position.

Le scénario de cette qualification a été digne d'un film. Les rebondissements ont été nombreux, avec des attaques et des contre-attaques à chaque tour. Le suspense a duré jusqu'à la dernière seconde, offrant aux spectateurs un spectacle de très haut niveau.

Cette pole position est une véritable consécration pour Aleix Espargaró et pour l'équipe Aprilia. L'Espagnol a prouvé qu'il était l'un des pilotes les plus rapides du plateau et que sa moto était capable de rivaliser avec les meilleures Ducati.

Avec cette pole position, Aleix Espargaró part favori pour la course de dimanche et le Sprint à suivre ce samedi. Mais la concurrence sera rude, avec notamment Pecco Bagnaia et Marc Márquez qui seront déterminés à monter sur le podium. Une chose est sûre, le Grand Prix de Grande-Bretagne s'annonce passionnant.