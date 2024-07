Harley-Davidson France a intronisé son opus "King of Tracks 2024"

Le samedi après-midi, l'élection tant attendue de la moto "King of Tracks 2024" a eu lieu. Harley-Davidson France a lancé pour 2024 un challenge de customisation dans son réseau officiel autour de la thématique de la Performance, inspiré du championnat "KING OF BAGGERS" aux États-Unis, où les pilotes officiels Harley-Davidson, Kyle et Travis Wyman, brillent sur leurs Bagger Touring.

Vingt concessions françaises ont relevé le défi, se répartissant dans trois catégories :

- Bagger

- Super Hooligan

- Freestyle

Les dix finalistes, sélectionnés par plus de 23 000 votants sur le site www.kingoftracks.com, ont été exposés sur la place de l'Office de Tourisme à partir du 11 juillet. Le 13 juillet après-midi, un jury d'experts a écouté les présentations des concessionnaires avant de délibérer et de révéler les gagnants de chaque catégorie ainsi que la moto "King of Tracks 2024".

Voici les gagnants par catégorie

- Catégorie Bagger : La moto Bagger Perf de la concession Harley-Davidson Limoges.

- Catégorie Freestyle : La moto Just in Time de la concession Harley-Davidson La Rochelle.

- Catégorie Super Hooligan : La moto Pana Race de la concession Harley-Davidson Nantes.

La récompense ultime King of Tracks 2024 est revenue à la moto American Star, préparée par la concession Harley-Davidson Paris Étoile, a été désignée coup de cœur du jury. En récompense, deux personnes de la concession se rendront à la dernière épreuve du championnat King of Baggers à Millville, New Jersey (États-Unis), du 27 au 29 septembre prochains.

L'événement Morzine-Avoriaz Harley Days a non seulement célébré la passion pour Harley-Davidson, mais a également mis en lumière le savoir-faire et la créativité des concessions françaises. La compétition "King of Tracks 2024" a montré l'importance de la customisation et de la performance dans le monde des motos, rassemblant les fans autour de leur amour commun pour cette marque emblématique.