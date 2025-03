A priori, les deux univers n'ont rien à voir.

Et pourtant, c'est bien en s'inspirant d'un Pokémon que Honda a créé une moto originale du même nom : la Koraidon.

Après Toyota et sa moto Miraidon, la licence japonaise Pokemon signe un nouveau partenariat de prestige, avec la création de la moto Honda Koraidon, de nouveau inspirée par l'un de ses personnages phares., à qui elle va donner vie de façon plus qu'originale.

Fruit du travail d'une équipe de 40 ingénieurs, la Honda Koraidon sera présentée le 7 mars prochain, à l'occasion de l'évènement Honda Welcome Plaza Aoyama, qui se tiendra à Tokyo du 7 au 9 mars.

Une moto totalement inédite, dont Honda a déjà dévoilé les premières images à travers une très courte vidéo d'introduction annonçant sa présentation imminente.

Une moto Pokémon spécialement développée par Honda

Selon les premières informations, la moto Honda Koraidon sera capable de reproduire les mouvements des pattes et de la tête du Pokémon, donnant ainsi l'illusion qu'il se déplace, à la fois sur ses quatre pattes, mais aussi sur seulement deux pattes. Un coup de force réalisé grâce à des techniques innovantes, notamment la technologie qui permet au véhicule de s'auto-équilibrer.

Un projet fou qui va à coup sûr ravir les fans de mangas, et plus particulièrement ceux de la mythique franchise japonaise, qui figure depuis de longues années maintenant parmi les plus lucratives du monde.

De notre côté, on a aussi hâte de découvrir cette curieuse moto et ses différentes caractéristiques techniques.