Honda, un géant qui veut encore grandir

Honda, déjà leader mondial de la moto, a dévoilé une ambition démesurée : atteindre 50% du marché mondial d'ici 2030. Un objectif ambitieux qui soulève de nombreuses questions.

Honda prévoit de clôturer l’année fiscale 2024 avec 20,2 millions de motos vendues, soit 40 % du marché mondial. La majorité de ces ventes (85 %) proviennent d’Asie, où Honda est un acteur incontournable. En revanche, les marchés plus matures comme le Japon, l’Europe et les États-Unis ne représentent que 1,2 million d’unités (6 % du total), bien que ces régions génèrent des revenus plus élevés grâce à des modèles plus chers et de plus grosse cylindrée.

Honda anticipe une croissance du marché mondial des motos, estimant que 60 millions d’unités seront vendues chaque année d’ici 2030. Pour atteindre son objectif de 50 % de parts de marché, la marque devra donc vendre 30 millions de motos par an. Un chiffre colossal qui nécessitera une expansion agressive et une diversification de son offre.

Pour renforcer son positionnement, Honda mise sur des plateformes communes pour ses modèles, une stratégie déjà éprouvée avec des gammes comme la CB500, la CB650 et l’Africa Twin. Cette approche permet de réduire les coûts de développement tout en offrant une variété de modèles adaptés à différents marchés.

L’une des innovations majeures présentées récemment est le moteur V3 suralimenté, dévoilé à l’EICMA. Ce moteur, associé à un cadre tubulaire, sera utilisé dans plusieurs modèles futurs, renforçant l’offre technologique de Honda.

Honda a également des ambitions claires en matière d’électrification. La marque vise à vendre 4 millions de motos électriques par an d’ici 2030, principalement des modèles urbains. Des prototypes comme l’EV Fun Concept et l’EV Urban Concept ont déjà été dévoilés et devraient entrer en production prochainement.

Pour rendre les motos électriques plus accessibles, Honda travaille à réduire leurs coûts, visant un coût total de possession équivalent à celui des motos thermiques dans un délai de trois ans. La marque prévoit d’ouvrir une usine dédiée à la production de motos électriques en Inde en 2028, tout en réduisant les coûts des batteries, actuellement achetées auprès de fournisseurs externes.

Bien que Honda domine actuellement le marché, atteindre 50 % de parts de marché ne sera pas une mince affaire. La concurrence des marques chinoises et indiennes, qui étendent leur présence internationale, représente un défi majeur. Ces constructeurs, longtemps concentrés sur leurs marchés locaux, montent en puissance et rivalisent désormais avec Honda sur des segments clés.

L’électrification, bien qu’une opportunité, est également un défi. Honda devra non seulement innover techniquement, mais aussi convaincre les consommateurs de passer à l’électrique, tout en maintenant sa position sur les marchés traditionnels.

Avec une stratégie claire et des investissements massifs dans l’innovation et l’électrification, Honda se positionne pour relever ce défi colossal. Cependant, la route vers 50 % de parts de marché sera semée d’embûches, notamment face à une concurrence croissante et à un marché en pleine mutation.

Une chose est sûre : Honda ne manque ni d’ambition ni de moyens pour tenter de réaliser cet objectif. Les prochaines années seront cruciales pour déterminer si la marque japonaise peut consolider sa domination et écrire un nouveau chapitre de son histoire légendaire.