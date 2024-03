La Ducati Scrambler toujours plus personnalisable

Depuis son arrivée sur le marché en 2015, la famille Ducati Scrambler a séduit plus de 100 000 clients dans le monde entier. Réussite commerciale pour Ducati, la gamme Scrambler se démarque du reste du catalogue de la marque italienne, par son style « fun » et personnalisable.

Entièrement redessinée il y a quelques mois, la Ducati Scrambler dispose maintenant aussi de nombreux éléments technologiques comme l'ABS Cornering et le Ducati Traction Control, gérés par le Riding Mode, tout en étant plus légère de 4 kg par rapport au modèle précédent.

Moto pensée pour être personnalisée, notamment avec un choix de neuf coloris différents, grâce à un kit de personnalisation qui change totalement le look de la moto, la Ducati Scrambler dispose également d’une gamme d'accessoires originaux conçus spécialement pour adapter l'esthétique et le style selon les envies de chacun.

Parmi les nouveaux équipements et accessoires disponibles, on retrouve un silencieux homologué Termignoni anodisé noir avec sortie en fibre de carbone, des jantes à rayons, d’un quick-shifter dérivé des sportives Ducati, d’une navigation virage par virage affichée sur l’écran TFT couleur via l’application Ducati Link, des éléments en aluminium et taillés dans la masse développés en collaboration avec Rizoma (bouchons de réservoir, masselottes d’embout de guidon, leviers de frein et embrayage, repose-pieds, etc.), des clignotants LED, un sabot moteur, des rétroviseurs ou encore un support de plaque d’immatriculation relevé avec éclairage LED.