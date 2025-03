La marque anglaise Mutt Motorcycles dépose le bilan

Si les marques spécialisées dans l'électrique sont nombreuses à connaître actuellement de grandes difficultés avec de nombreuses faillites sur ce segment, ce ne sont malheureusement pas les seules.

Une autre des victimes les plus récentes est un nom bien connu : la marque anglaise Mutt Motorcycles. L'entreprise britannique, fondée en 2013 par Will Rigg et Benny Thomas et dont le catalogue actuel propose des motos de 125 cm3 et 250 cm3 aux looks rétro vient de déposer le bilan.

Placée sous le contrôle de deux administrateurs, Mutt Motorcycles se retrouve en grande difficulté et a cessé ses activités, placée en situation de faillite.

Localisée à Birmingham, au Royaume-Uni, Mutt a vu ses ventes suspendues, ses installations fermées et la plupart de son personnel licencié.

Stop ou encore pour le constructeur anglais Mutt Motorcycles ?

Et ce, alors même que la firme avait elle-même nommé en début de mois deux administrateurs privés, David Shambrook et Matthew Haw, du cabinet de conseil RSM UK Restructuring Advisory LLP, comme administrateurs conjoints afin de gérer la restructuration de l'entreprise. Une reprise est aussi évoquée dans les médias britanniques, même si pour le moment rien ne semble avoir fuité sur ces éventuels repreneurs.

Des annonces concernant le futur de Mutt sont maintenant attendues dans les prochains jours, afin de savoir si la marque profitera d'une seconde chance ou sera définitivement enterrée. Un nouvel acteur du marché moto est ainsi menacé de disparition.