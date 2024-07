La Royal Enfield Guerrilla 450 arrive à prix d’ami

Comme attendu le cœur du roadster est le monocylindre Sherpa de 452 cm³ d’une puissance de 40 ch à 8 000 tr/min. Son couple est de 40 Nm à 5 500 tr/min, avec plus de 85 % du couple disponible dès 3 000 tr/min. Le refroidissement est liquide et la transmission à 6 vitesses

Le squelette est un cadre tubulaire en acier à double longeron. La position de conduite proposée est dans les canons de la polyvalence, permettant une position verticale ou légèrement inclinée sportive. Le réservoir de carburant est de 11 litres.

Côté modernité, on trouve des phares à LED, clignotants avec feu arrière intégré. Le silencieux incliné vers le haut, veut ajouter une touche moderne et agressive. Côté trafis estimés, on annonce une fourchette allant de 5 247 € à 5 447 € selon les finitions avec une étape intermédiaire à 5 387 € qui propose l‘écran TFT d'info divertissement de 4 pouces avec navigation, lecture de musique, prévisions météo et informations sur le véhicule.

La bête est déjà disponible en Inde, au Royaume-Uni et dans les pays européens. Elle sera sur d'autres marchés mondiaux avant début 2025. La Royal Enfield Guerrilla 450 se distingue par ses caractéristiques techniques avancées, son design soigné et ses différentes variantes offrant une expérience de conduite adaptée à diverses préférences. Avec des prix compétitifs et une large disponibilité, ce modèle s'annonce comme une option attrayante pour les amateurs de roadsters de caractère.