À l’instar de la circulation interfile, expérimentée pendant des mois pour finalement être légalisée il y a peu, la voie réservée au covoiturage est entrée en phase de tests ce matin, lundi 3 mars à 7 heures sur le périphérique parisien ainsi que sur deux portions des autoroutes A1 et A13.

Réservée aux véhicules transportant au moins deux personnes de 7h à 10h30 et de 16h à 20h sur le boulevard parisien, la voie de covoiturage concerne toutes les catégories d'usagers : les automobilistes lambda, mais aussi les transports publics collectifs (autocars, bus et transports scolaires), les VTC, les taxis, les véhicules de secours et des forces de l'ordre, mais aussi les deux-roues motorisés. Ainsi, pas question pour une moto ou un scooter ne transportant pas de passager d'emprunter cette voie réservée. La circulation interfile des motos et scooters est également autorisée.

L’activation de la voie réservée au covoiturage est dorénavant signalée par des panneaux lumineux à message variable. Lorsqu'un "losange blanc" apparaît, la voie est réservée aux mobilités collectives, lorsqu'il est éteint, tous les usagers peuvent emprunter la voie de gauche.

La circulation interfile reste autorisée pour les motos et scooters

Le contrôle du respect de cette restriction est effectué par des totems gris équipés de caméras implantés le long des voies. Via une intelligence artificielle, ils sont capables d'identifier le type de véhicules et de déterminer le nombre de passagers.

Si une période de tolérance a été mise en place, le temps que les usagers prennent leurs marques, dès le 1er mai le non-respect des restrictions de circulation pourra entraîner une amende forfaitaire de 135 euros. Les contrôles seront alors effectués par vidéo-verbalisation assistée par ordinateur.