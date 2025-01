Un ultime rebondissement pour la circulation interfile

Et si tout n’était pas perdu concernant la légalisation de la circulation interfile pour les motos et scooters ?

Alors que la phase d’expérimentation devait prendre fin le 31 décembre dernier, le Gouvernement a finalement décidé au dernier moment de la prolonger de sept mois, jusqu’au 31 juillet 2025.

En test depuis 2016 dans plusieurs grandes villes de France, la légalisation de cette pratique, pourtant largement répandue au sein de la communauté motarde reste donc en suspens.

Selon la Fédération française des motards en colère (FFMC), le décret légalisant officiellement et définitivement la circulation interfile serait même déjà prêt.

En attendant, le Gouvernement, estime dans le décret publié le 31 décembre 2024 qu’ : « aucune raison ne s’oppose à la prolongation de l’expérimentation de la circulation interfiles. »

Une année 2025 décisive pour l'interfile

Le rapport final du Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement), toujours attendu dans le courant de cette année sera plus que jamais décisif pour, enfin, statuer sur cette pratique.

On le rappelle, la pratique de la circulation interfile reste soumise à certaines conditions : autorisée uniquement sur des portions de route séparées par un terre-plein central et avec une vitesse maximale de 50 km/h pour les deux-roues.