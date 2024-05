Le calendrier MotoGP de nouveau chamboulé

C’est le jeu des chaises musicales qui anime le calendrier de cette saison 2024 de MotoGP.

Les organisateurs du championnat du monde de MotoGP viennent de l’annoncer, le Grand Prix d’Inde n’aura pas lieu en 2024 « pour des raisons opérationnelles. »

La FIM, l'IRTA et Dorna Sports ont ainsi confirmé que « suivant les conseils du gouvernement de l'Uttar Pradesh […] notre sport retrouvera le circuit international de Buddh en mars 2025, lorsque les conditions météorologiques devraient être optimales pour les spectateurs et les pilotes. »

Une fin de saison 2024 de MotoGP à haute intensité

Prévue du 20 au 22 septembre prochains, l’épreuve indienne sera finalement remplacée par un autre Grand Prix, lui-même déjà reporté : le Grand Prix du Kazakhstan.

Le premier Grand Prix du Kazakhstan, qui se déroulera sur le tracé de Sokol fera donc office de première manche de la tournée asiatique du calendrier 2024 MotoGP, qui enchaînera ensuite avec l’Indonésie (27 au 29 septembre) et le Japon (4 au 6 octobre), avant l’Australie (18 au 20 octobre), la Thaïlande (25 au 27 octobre) et la Malaisie (1er au 3 novembre), et de conclure avec la traditionnelle finale de Valence du 15 au 17 novembre 2024.