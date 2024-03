Le meilleur du pire des excuses des cyclistes parisiens

Soyons honnêtes, qui, pris en pleine la transgression du Code de la route, n’a jamais tenté de s’en justifier par une excuse plus ou moins bancale, et surtout pleine de mauvaise foi ?

Surpris en flagrant délit d’infractions au Code de la route par la police parisienne, certains cyclistes ne se laissent pas démonter, et osent tout, quitte à paraître aussi présomptueux que provocateurs en s’octroyant des libertés plus ou moins dangereuses.

Prenant le parti de les tourner en dérision, la préfecture de Paris a publié récemment sur sa page TikTok un petit florilège de ces excuses et réactions, parmi lesquelles : « « C’est-à-dire, le Code de la route ? », « Il n'y a pas que moi sur les routes, il y a des centaines de personnes qui ne respectent pas les règles », « Je suis conscient que je vais vite, j'ai vu qu'il y avait la marge pour passer, ne vous inquiétez pas », « Les oreillettes sont interdites ? Ah vraiment ? », « A Copenhague, on a le droit », etc.

Si les balbutiements et autres excuses emplies de mauvaise foi et de provocation peuvent prêter à sourire, cela ne doit pas faire oublier que selon une étude Opinion Way/MMA datant d’octobre 2023, ce sont 33 infractions au Code de la route qui sont recensées chaque heure à Paris, dont 46 % sont réalisées par des cyclistes (10 % pour les automobilistes, 12 % pour les trottinettes et 24 % pour les piétons).

Autant d’infractions qui sont par ailleurs punies d’amendes allant de 90 à 135 €. Ce qui est tout de suite moins drôle au moment de passer à la caisse.