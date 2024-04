Le permis gratuit, c'est bientôt fini !

Comme souvent quand un dispositif gouvernemental rencontre un succès inattendu, le financement du permis moto via le Compte personnel de formation (CPF) pourrait bien connaître un sérieux coup d’arrêt.

Un projet de décret, présenté hier par le ministère du travail aux partenaires sociaux, devrait considérablement durcir les conditions requises pour pouvoir financer son permis moto avec son Compte personnel de formation.

Selon plusieurs médias, la nouvelle règle du jeu sera simple, et exclura du dispositif tous ceux qui ont déjà le permis auto.

Il ne sera en effet plus possible, après la mise en application du décret, ce qui reste encore à faire puisqu’il est encore présenté sous forme de projet, de financer sa formation au permis moto si l’on possède déjà le permis auto. Et réciproquement.

En clair, pour financer une formation à un permis, auto ou moto, il ne faudra pas en posséder un autre, et il faudra alors choisir entre l’un ou l’autre.

Et ce n’est pas tout.

Un second projet de décret est également évoqué, qui instaurerait cette fois un reste à charge de 100 € pour chaque formation financée avec le CPF, dont les permis moto et auto.

À l’instar du leasing électrique, promesse de campagne d’Emmanuel Macron, mis en place seulement au début de cette année 2024 et supprimé après un mois suite à un nombre de demandes très important, le financement du permis moto via le CPF devrait donc être un autre dispositif victime de son succès, la faute à un nouveau manque d’anticipation du Gouvernement sur le sujet, et à une facture qui devrait frôler les 280 millions € en 2024.

« Gouverner c’est prévoir ; et ne rien prévoir c’est courir à sa perte » disait Émile de Girardin…