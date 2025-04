Les automobilistes ne sont pas les seuls à utiliser le téléphone en conduisant

Sanctionné d’une amende de 135 € et du retrait de trois points sur le permis de conduire, l'usage du téléphone en conduisant est aujourd'hui l'une des pratiques les plus combattues par les forces de l'ordre.

Et aussi surprenant que cela puisse paraître à première vue et dans les croyances populaires, cela ne concerne pas que les automobilistes.

Selon le Baromètre Assurances de BPCE L'Observatoire, établit pour la cinquième année consécutive avec l’Institut Harris Interactive, plus d'un utilisateur sur deux (52 %) de deux-roues motorisé, moto ou scooter, se sert de son téléphone au guidon. Un chiffre en hausse de 6 % par rapport à 2024, et une pratique même encore plus répandue chez les moins de 35 ans, puisque deux-tiers des conducteurs d'une moto ou d'un scooter (64 %) avouent utiliser le smartphone tout en conduisant.

Des motards et scootéristes plus vulnérables mais pas exemplaires non plus

Si les conducteurs de deux-roues « sont globalement conscients des risques » (inhérents à la conduite d'un deux-roues NDR), selon l'étude, cela ne nous empêche donc pas de prendre des risques supplémentaires, et surtout, évitables.

Par ailleurs, la cohabitation et le partage de la route semblent encore problématiques avec 73 % des utilisateurs d'un deux-roues motorisés qui s'estiment régulièrement mis en danger par les automobilistes. Un chiffre qui grimpe même à 77 % quand est évoquée l’augmentation du nombre d’usagers de vélos et de trottinettes, qui rend la conduite plus dangereuse également.