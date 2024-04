Les autoroutes seront encore gratuites pour les motards à l'occasion des 24 Heures Motos

Le week-end prochain, des dizaines de milliers de motards français vont converger vers Le Mans pour l’ouverture du championnat du monde d’Endurance : les 24 Heures Motos.

Un rendez-vous très attendu par la communauté motarde qui viendra en masse garnir les tribunes et les campings du tracé manceau.

Comme c’est le cas depuis maintenant plusieurs années, et pour plusieurs grands évènements moto (24H, GP et Bol d’Or), une partie du réseau autoroutier sera gratuite pour les motards, et ce dès ce vendredi 19 avril 10h, jusqu’au lundi 22 avril 10h.

Pour inciter les motards, attendus en masse ce week-end sur le circuit sarthois, à emprunter les autoroutes du réseau ASF, Vinci Autoroutes va donc ouvrir les barrières de péage des autoroutes desservant Le Mans :

l’A11 entre le péage de Saint-Arnoult et Le Mans, entre Angers et Le Mans, entre Angers et Nantes

l’A85 entre Angers et Restigné

l’A81 entre Le Mans et la Gravelle

l’A28 entre Saint-Christophe-sur-le-Nais et Le Mans, entre Alençon et Le Mans

Une voie, celle la plus à droite, sera ainsi réservée aux motards qui profiteront de la gratuité des autoroutes durant le week-end, et pourront également s’arrêter faire une pause sur la route dans les Relais Motards Calmos mis en place sur les routes du Mans par la Fédération française des motards en colère (FFMC).