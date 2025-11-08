Les autres machines de cette vente

Les scooters anciens, Vespa et Lambretta en tête, se maintiennent plutôt bien dans les ventes aux enchères. Ce Vespa ACMA (donc Vespa fabriqué en France sous licence) qui n’a parcouru que 200 kilomètres depuis sa restauration complète était estimé entre 2 000 et 3 000 euros. On se disputera son acquisition jusqu’à atteindre la somme de 4 200 euros (sans les frais).

L’estimation entre 500 et 800 euros nous paraissait quand même un peu basse pour cette Triumph 3TA Twenty One 350 cm3. Le prix de départ annoncé à 3 000 euros le confirmera. En très bon état et avec seulement 7 000 kilomètres à son compteur, l’anglaise ne séduit pourtant pas l’assemblée : retirée faute d’enchère.

Cette Norton Commando Roadster 750 cm3 de 1973 sauvera l’honneur des machines anglaises avec certes, une seule enchère à 7 000 euros mais ce sera suffisant pour concrétiser la vente (estimation entre 8 000 et 10 000 euros).

Les amateurs de deux-temps n’ont pas été séduits par cette Suzuki Hustler T 250 R de 1972 proposée à 3 500 euros (estimation entre 4 000 et 5 000 euros). Elle sera elle aussi retirée faute d’enchère.

La troisième machine à avoir trouvé preneur n’est autre qu’une Motobécane LT 125 cm3 de 1980. Le bicylindre deux-temps français sera adjugé 800 euros (estimation entre 500 et 800 euros).