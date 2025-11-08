Vente du 14 septembre à Périgueux: résultat: la cata pour les motos

La vente aux enchères Retro Mania proposée par Collector Cars Auction le 14 septembre dernier avait de quoi séduire (retrouvez notre présentation en cliquant ici). Beaucoup de véhicules et un contigent de motos certes limité mais de qualité avec de très beaux exemplaire de chez Ducati. Malheureusement, les amateurs du genre étaient aux abonnés absents...

Le bilan de la vente

Tout est dans le titre de cet article. Ce ne sont pas soixante-six lots qui étaient disponibles mais soixante-douze. Avec seulement dix lots invendus, on se dit que c'est un bon bilan. Globalement, oui. Mais si on regarde ce qui nous intéresse le plus, à savoir les motos, c'est là que ça se gâte. Sur les onze machines inscrites à cette vente, elles seront sept à ne pas trouver preneur.

De belles Ducati mais...

Six Ducati étaient donc à acquérir lors de cette vente. Cette Elite 200 cm3 de 1962 estimée entre 7 000 et 8 000 euros a été proposée à un prix de départ de 6 000 euros. Sans aucune proposition, le lot est retiré faute d'enchère.

Cette 250 cm3 Mark 3 de 1968 n'aura pas plus de succès (estimation entre 6 000 et 7 000 euros, prix de départ 5 000 euros, lot retiré faute d'enchère). Une autre 250 cm3 Mark 3 mais de 1972 estimée entre 6 000 et 7 000 euros sera adjugée à 5 800 euros.

Pour cette 250 cm3 Scrambler de 1968, on en attendait peut-être un peu trop pour une machine sans carte grise (estimation entre 6 000 et 7 000 euros). Du coup, le prix de départ à 5 000 euros laisse l'assemblée de marbre: lot retiré faute d'enchère.

Enfin, pour cette 900 NCR de 1976 un peu exclusive par rapport aux autres machines, on peut trouver des circonstances aténuantes . L'estimation entre 10 000 et 15 000 euros était conséquente. Du coup, le prix de départ à 8 000 euros ne donnera rien: lot refusé faute d'enchère.