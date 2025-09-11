Des motos aux enchères à Périgueux (24) le 14 septembre

Cap sur Périgueux en Dordogne où une nouvelle vente aux enchères vous attend ce dimanche 14 septembre. Soixante-six lots seront dispersés lors de cette vacation qui débutera à 14 heures. Ce sont les motos (dont la moitié de la marque Ducati) qui clôtureront cette dispersion.

La vente sera retransmise en direct sur interencheres.com, site où vous pourrez découvrir tous les lots ainsi que les modalités concernant cette vente.

Frais et conditions de vente

Pour cette vente, les frais seront de 20 % du montant de l'adjudication.

La vente se tiendra à la Conciergerie automobile de Périgueux, 7 rue du Tennis 24000 Périgueux. L'exposition des lots est prévue à cette même adresse le samedi 13 septembre de 10 heures à 18 heures et le dimanche 14 septembre de 10 heures à 12 heures.

Vous aimez les Ducati? Vous allez être servis...

Les Ducati seront omniprésentes à cette vente puisqu'elles représentent, avec six machines, la moitié du contingent "moto".

Cette Ducati Elite 200 cm3 est datée de 1962. Sa peinture a été refaite récemment. On nous précise que le compteur kilométrique est défectueux. Avec ses papiers français, l'estimation est proposée entre 7 000 et 8 000 euros.

Deux Ducati 250 cm3 Mark 3 seront disponibles lors de cette vente. L'exemplaire ci-dessous est annoncé avec 36 869 kilomètres. Le moteur a été refait chez Revaltec mais on ne sait pas depuis combien de temps. Comptez entre 6 000 et 7 000 euros pour l'estimation.

L’estimation (entre 6 000 et 7 000 euros) est identique pour cette 250 cm3 "Scrambler" de 1968 assemblée par son propriétaire après son acquisition. À noter que cette machine sera livrée sans titre de circulation.

Cette machine, dont l'usage est réservé à la piste, est inspirée des modèles d'endurance de la marque. Le moteur est emprunté à une 860 SSD et est gavé par des carburateurs Dell'Orto (estimation entre 10 000 et 15 000 euros).

La suite? C'est sur la page suivante.