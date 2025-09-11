Les autres machines de cette vente

Si toutes les motos seront proposées en fin de vente, ce scooter Vespa ACMA sera le premier à se présenter à la vacation. Il a été entièrement restauré et il n'a fait que 200 kilomètres depuis. Chose étonnante, il est annoncé "sans titre de circulation et à immatriculer en collection" mais en regardant les photos, on aperçoit un morceau d'une vignette d'assurance!!!... L'estimation est annoncée entre 2 000 et 3 000 euros.

Pour cette 350 Triumph 3 TA Twenty One, l'estimation est particulièrement basse (entre 500 et 800 euros). La moto a été entièrement restaurée et est annoncée comme étant dans un très bel état de présentation. Depuis, elle n'a parcouru que 7 000 kilomètres. Il n'y aura rien de surprenant si l'adjudication dépasse largement l'estimation.

On reste du côté des machines anglaises avec une moto mythique: la fameuse Norton Commando. Ici, c'est une version 750 cm3 Roadster avec l'élégant petit réservoir. Elle a été entièrement restaurée avec des pièces neuves et affiche 29 520 kilomètres à son compteur. Le millésime 1973 annoncé ne correspond pas trop si l'on est un peu pointilleux. L'estimation est proposée entre 8 000 et 10 000 euros.

On termine avec cette performante Suzuki 250 cm3 de 1972. Elle affiche 26 839 kilomètres à son compteur. La mécanique, la peinture et les chromes sont annoncés comme étant refaits mais le temps a déjà commencé son travail... Avec ses papiers français, l'estimation a été fixée entre 4 000 et 5 000 euros.

On se retrouve après la vente pour découvrir les résultats enregistrés lors de cette vacation. Et pour suivre l'activité des ventes aux enchères, cliquez ici.