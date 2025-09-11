Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Ducati

Des motos aux enchères à Périgueux (24) le 14 septembre

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

0  

2. Vente du 14 septembre à Périgueux: et à part les Ducati?

 

Des motos aux enchères à Périgueux (24) le 14 septembre

Les autres machines de cette vente

 Si toutes les motos seront proposées en fin de vente, ce scooter Vespa ACMA sera le premier à se présenter à la vacation. Il a été entièrement restauré et il n'a fait que 200 kilomètres depuis. Chose étonnante, il est annoncé "sans titre de circulation et à immatriculer en collection" mais en regardant les photos, on aperçoit un morceau d'une vignette d'assurance!!!... L'estimation est annoncée entre 2 000 et 3 000 euros.

Vespa ACMA 125 cm3 1956 (lot n° 1)
Vespa ACMA 125 cm3 1956 (lot n° 1)

 

 Pour cette 350 Triumph 3 TA Twenty One, l'estimation est particulièrement basse (entre 500 et 800 euros). La moto a été entièrement restaurée et est annoncée comme étant dans un très bel état de présentation. Depuis, elle n'a parcouru que 7 000 kilomètres. Il n'y aura rien de surprenant si l'adjudication dépasse largement l'estimation.

Triumph 3 TA Twenty One 1962 (lot n° 58)
Triumph 3 TA Twenty One 1962 (lot n° 58)

 

 On reste du côté des machines anglaises avec une moto mythique: la fameuse Norton Commando. Ici, c'est une version 750 cm3 Roadster avec l'élégant petit réservoir. Elle a été entièrement restaurée avec des pièces neuves et affiche 29 520 kilomètres à son compteur. Le millésime 1973 annoncé ne correspond pas trop si l'on est un peu pointilleux. L'estimation est proposée entre 8 000 et 10 000 euros.

Norton Commando 750 cm3 1973 (lot n° 66)
Norton Commando 750 cm3 1973 (lot n° 66)

 

 On termine avec cette performante  Suzuki 250 cm3 de 1972. Elle affiche 26 839 kilomètres à son compteur. La mécanique, la peinture et les chromes sont annoncés comme étant refaits mais le temps a déjà commencé son travail... Avec ses papiers français, l'estimation a été fixée entre 4 000 et 5 000 euros.

Suzuki T 250 R Hustler 1972 (lot n° 65)
Suzuki T 250 R Hustler 1972 (lot n° 65)

 

 On se retrouve après la vente pour découvrir les résultats enregistrés lors de cette vacation. Et pour suivre l'activité des ventes aux enchères, cliquez ici.

Page précédente

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité Ducati

Voir toute l'actu Ducati

Toute l'actualité

Voir toute l'actu moto

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/