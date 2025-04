27 motos dont 25 Yamaha neuves à Maubeuge: les résultats des enchères

Les deux-roues de la vente

Plusieurs Tracer GT étaient disponibles lors de cette vente. Ce Tracer 7 GT attendait entre 6 000 et 7 000 euros. Il partira contre 7 700 euros (prix de départ 4 000 euros). Les autres seront adjugées entre 7 300 euros et 13 500 euros, les 900 cm3 étant logiquement adjugés à un tarif plus élevé.

Deux scooters RayZR 125 cm3 estimés entre 1 500 et 2 500 euros étaient disponibles. Le prix de départ sera proposé à chaque fois à 1 000 euros. Le rouge sera adjugé à 1 950 euros et le noir partira contre 1 500 euros.

Une petite sportive comme la R7, ça attire les convoitises. Pour cet exemplaire, le prix de départ sera annoncé à 5 000 euros. Les enchères grimperont jusqu'à atteindre la somme de 8 300 euros (estimation entre 6 000 et 8 000 euros).

Enfin, la très désirable XSR 900 GP qui rend hommage aux célèbres Yamaha YZR 500 cm3 de Grands Prix attendait entre 8 000 et 10 000 euros. Le prix de départ sera une nouvelle fois proposé un peu en dessous de l'estimation (6 000 euros). La belle sera finalement adjugée 8 950 euros.

De nombreuses autres ventes aux enchères vous attendent dans les jours qui suivent...