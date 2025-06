Les routes nationales d'Île-de-France se distinguent pour leur mauvais état !

S'il suffit de poser ses roues régulièrement en Île-de-France pour le constater, le mauvais état des routes nationales franciliennes vient d'être épinglé par la Cour des Comptes à travers un rapport cinglant.

« Entretien insuffisant, problème de propreté, mauvaise gestion » le rapport des Sages met directement en cause la gestion des routes d'Île-de-France de la part de la DiRIF (la direction des routes d'Île-de-France), en charge de l'entretien des 621 km du réseau routier de l'État en Île-de-France (IDF).

Pour la Cour des comptes, les routes nationales d'IDF et leurs infrastructures (ponts, tunnels échangeurs) sont même « les plus dégradées » du réseau routier. Le rapport préconise même à la DiRIF une réorganisation afin de « rénover et moderniser » les routes dont elle est en charge et de relancer une nouvelle politique de sécurité routière.

Avec 900 agents impliqués au sein de la DiRIF (qui dépend du ministère de la Transition écologique) est pourtant l'un des services déconcentrés les plus importants de l'État.

Selon le rapport, le réseau francilien est même en « mauvais état » par rapport au reste du réseau national, c'est dire…

Un verdict sévère pour les routes franciliennes, mais sans surprise

Si les portions franciliennes sont victimes d'une intensité du trafic qui contribue à leur dégradation, la Cour des comptes, invite néanmoins l'État à adapter les « moyens et méthodes » pour réaliser les travaux nécessaires, jusqu'alors non réalisés, et à mieux analyser et évaluer l'état des routes, et ouvrages d'art, ainsi que la signalisation des portions concernées.

Un tacle en bonne et due forme pour l'État concernant l'état de son réseau routier.