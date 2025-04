De nouveaux panneaux arrivent sur les bords de route

Mise en place en 2018, la règle du « Corridor de sécurité » a fait l'objet d'une expérimentation de trois ans, avec l'intégration de trois panneaux expliquant la bonne conduite à adopter en cas de présence d'un véhicule d'intervention, de secours, ou de tout autre véhicule dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse et qui est immobilisé ou circule à faible allure sur un accotement ou une bande d'arrêt d'urgence.

Le Code de la route stipule ainsi que tout conducteur circulant sur le bord droit de la chaussée doit, à son approche, réduire sa vitesse et changer de voie de circulation après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger. Si le changement de voie n'est pas réalisable, le conducteur doit alors s'éloigner le plus possible du véhicule tout en demeurant dans sa voie. Les trois panneaux, espacés de 300 mètres chacun, sont placés pour rappelés les trois étapes à respecter dans ces cas de figure.

Une nouvelle signalisation pour le Corridor de sécurité

L'expérimentation a pris fin en début de mois, avec l'intégration définitive de cette règle de circulation, ainsi que des panneaux de signalisation lui correspondant (nommés SR53a, SR53b et SR53c) dans le Code de la route via un arrêté publié au Journal Officiel le 9 avril.

Le non-respect de cette règle du Corridor de sécurité entraîne une amende forfaitaire de 135 euros, minorée à 90 euros en cas de paiement rapide, mais n'occasionne en revanche pas de retrait de point sur le permis de conduire.