27 motos dont 25 Yamaha neuves à Maubeuge: les résultats des enchères

Quand une concession moto est en liquidation judiciaire, ce n'est jamais une bonne nouvelle pour les passionnés de deux roues. Le 11 mars dernier, c'est une enseigne Yamaha qui était liquidée du côté de Maubeuge (pour retrouver notre article de présentation, cliquez ici).

Le bilan de la vente

Le bilan de cette vente est plutôt positif puisqu'un seul lot ne trouvera pas preneur. Ceci dit, lors d'une liquidation judiciaire, le but est d'essayer de récupérer un maximum d'argent pour payer les créanciers.

En général, les lots de cette vente ont été adjugés dans leur fourchette estimative respective.

Sur quatre roues

Avant de commencer la vente judiciaire, deux motos étaient proposées (visibles en arrière-plan sur la photo ci-dessous): une Suzuki 600 Bandit de 2002 affichant un peu plus de 38 000 kilomètres à son compteur (estimation entre 1 000 et 2 500 euros) et une Honda 125 Shadow de 2005 avec environ 3 000 kilomètres (estimation entre 800 et 2 000 euros). La première sera adjugée 1 100 euros et la seconde 1 000 euros.

Pour ce quad YFM 700 R, l'estimation était proposée entre 7 500 et 9 000 euros. Après un prix de départ bien en dessous (5 000 euros), les amateurs se sont disputé la "bête" jusqu'à atteindre la somme de 9 550 euros.

Annoncé comme "non homologué" lors de la vente alors que c'est inscrit en gros sur la benne, ce SSV électrique sera proposé à un prix de départ de 12 000 euros (estimation entre 15 500 et 17 500 euros). Il sera retiré faute d'enchère.

À utiliser sur terrains privés, ce quad YFM 90 R, idéal pour faire ses premiers tours de roues sur ce type d'engin, était estimé entre 1 500 et 2 500 euros. Il fera un heureux avec une adjudication contre 2 200 euros (prix de départ 1 000 euros).

Moins sportif mais prêt à rendre de nombreux services, ce Kodiak 450 cm3 sera proposé à un prix de départ de 4 000 euros. Avec un coup de marteau sur l'enchère de 5 500 euros, il atteint juste son estimation (entre 5 500 et 7 500 euros).

