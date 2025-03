Vingt-sept machines dont vingt-cinq Yamaha neuves, c'est ce qui vous attend ce mardi 11 mars à Maubeuge. La vente ne commencera pas au clair de lune, mais à 14 heures.

Frais et conditions de vente

Pour cette vente judiciaire, les frais seront de 14,28 % du montant de l'adjudication. Pour les enchérisseurs qui seront présents à la salle des ventes, deux pièces d'identité ainsi qu'une caution de 2 000 euros par carte bancaire seront exigées.

Tous les détails concernant cette vente sont précisés sur le site interencheres.com. Et c'est sur ce même site que vous pourrez suivre cette vente en direct.

Sur quatre roues

Si nous allons tout d'abord nous intéresser aux quatre roues de la marque aux diapasons, sachez que ce sont deux machines d'occasion qui ouvriront le bal, à savoir une Suzuki 600 Bandit de 2002 avec 38 173 kilomètres à son compteur (estimation entre 1 000 et 2 500 euros) et une Honda 125 Shadow de 2005 comptabilisant environ 3 000 kilomètres (estimation entre 800 et 2 000 euros).

Yamaha possède une gamme variée de véhicules de loisir à quatre roues. Sept seront disponibles lors de cette vente.

Ce quad YFM 700 R est destiné à des amateurs avertis. Réservé à un usage sur terrain privé, il vous attend à une estimation proposée entre 7 500 et 9 000 euros.

Beaucoup plus calme et silencieux, ce petit utilitaire électrique peut être homologué pour circuler sur la voie publique. Son estimation est annoncée entre 15 500 et 17 500 euros.

Pour l'apprentissage, ce quad YFM 90 R sera le compagnon idéal (estimation entre 1 500 et 2 500 euros).

Enfin, si vous cherchez un quad utilitaire, ce Kodiak 450 cm3 vous tend son guidon. Prévu pour vous seconder dans votre quotidien, il passera de deux à quatre roues motrices par une simple pression sur le bouton de commande électrique (estimation entre 5 500 et 7 500 euros).

On continue sur deux roues page suivante...