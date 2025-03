Et les motos...

Deux Tracer 7 GT (estimations entre 6 000 et 7 000 euros) et trois Tracer 9 GT, dont deux GT+, seront disponibles lors de cette vente (estimations entre 9 000 et 12 500 euros).

Six scooters vous attendent (mais pas de T-Max...). Deux 125 cm3 RayZR, un rouge et un noir, pourraient être intéressants si on en attendait un petit peu moins (estimation entre 1 500 et 2 500 euros).

Pour les amateurs de sportives, cette R7 est estimée entre 6 000 et 8 000 euros. Comme pour toutes les autres, il faudra s'occuper des démarches pour obtenir le certificat d'immatriculation, ce qui, dans certains cas, peut s'avérer fastidieux...

Les nostalgiques des fabuleuses 500 YZR, à défaut d'un quatre cylindres deux temps, peuvent se consoler au guidon de cette XSR 900 GP (estimation entre 8 000 et 10 000 euros). Perso, un carénage intégral aurait fait un peu plus illusion mais bon! Les goûts et les couleurs...