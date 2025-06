De la moto au vélo, Espargaro d'un casque à l'autre

Quelle vie mène désormais Aleix Espargaro !

L'ancien pilote moto professionnel aux 256 départs en MotoGP (339 départs toutes catégories confondues) a pris sa retraite il y a quelques semaines seulement.

Ce qui ne va pas empêcher le Catalan de reprendre le guidon d'une moto officielle à l'occasion du prochain Grand Prix des Pays-Bas, dans le box Honda HRC en remplacement du titulaire, actuellement blessé, Luca Marini.

Quelques jours après Assen, Espargaro va enfiler une autre tenue, plus légère celle-ci.

Nommé ambassadeur de l'équipe de cyclisme professionnelle Lidl-Trek, ce passionné de vélo au physique affûté comme jamais va entamer sa nouvelle carrière de cycliste pro en participant au Tour d'Autriche, dont le départ sera donné le 9 juillet.

Des grands débuts dans le cyclisme pro particulièrement attendus pour Espargaro

« Ce sera génial, car la semaine avant la course en Autriche, je participerai en tant que wild-card au GP des Pays-Bas. Ce sera un beau défi, mais je n'ai aucune attente pour mes débuts en cyclisme. J'essaierai d'apprendre le plus possible, d'aider mes coéquipiers et, surtout, de savourer la souffrance ! » a indiqué Espargaro, dans un communiqué publié par l'équipe professionnelle cycliste.

Une reconversion pour le moins atypique pour le vainqueur de trois courses en catégorie MotoGP, toutes obtenues au guidon d'une Aprilia du team officiel.

Nul doute que sa performance au sein de l'équipe Lidl-Trek sur ce prochain Tour d'Autriche sera scrutée de près.