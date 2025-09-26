Et les motos ?

Avec un tout petit peu plus de 10 000 kilomètres à son compteur, cette Honda CBF 600 S de 2005 attend entre 2 500 et 3 500 euros. Il y a un lot de factures pour un montant d’environ 1100 euros qui sera fourni avec la moto. Rien de particulier à signaler si ce n’est que le contrôle technique sera à la charge de l’acheteur.

Mais à quoi peut bien servir le tube en PVC fixé sur le pare cylindre de cette Honda 1500 Gold Wing ? Rassurez-vous, il est facilement démontable. La moto est de 1990 et elle vient de passer le cap des 100 000 kilomètres. Son estimation a été fixée entre 3 500 et 5 500 euros.

On est au Touquet donc qui dit Le Touquet dit machines de tout-terrain. Ici, c’est une Yamaha YZ 250 cm3 de 1990, moto très connue pour ceux qui pratiquent le motocross mais celle-ci à la particularité d’être homologuée (carte grise française). Il faudra compter entre 3 000 et 4 000 euros pour repartir avec.

Cette KTM 380 SX de 1996 avec son moteur 2 temps à ne pas mettre dans les mains d’un débutant a été entièrement restaurée. Le moteur sera à roder par son nouveau propriétaire (estimation entre 6 000 et 8 000 euros).

Autre machine qui demande un minimum d’expérience pour être domptée, voici la fameuse Honda 500 CR. Elle aussi a été entièrement restaurée avec du matériel de qualité. L’estimation est proposée entre 10 000 et 12 000 euros.