ActualitE

Vente véhicules de prestige et de collection au Touquet le 28/09

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

2. Les motos de la vente du 28 septembre au Touquet

 

Vente véhicules de prestige et de collection au Touquet le 28/09

Et les motos ?

Avec un tout petit peu plus de 10 000 kilomètres à son compteur, cette Honda CBF 600 S de 2005 attend entre 2 500 et 3 500 euros. Il y a un lot de factures pour un montant d’environ 1100 euros qui sera fourni avec la moto. Rien de particulier à signaler si ce n’est que le contrôle technique sera à la charge de l’acheteur.

Honda CBF 600 S 2005 (lot n° 17)
Honda CBF 600 S 2005 (lot n° 17)

 

Mais à quoi peut bien servir le tube en PVC fixé sur le pare cylindre de cette Honda 1500 Gold Wing ? Rassurez-vous, il est facilement démontable. La moto est de 1990 et elle vient de passer le cap des 100 000 kilomètres. Son estimation a été fixée entre 3 500 et 5 500 euros.

Honda 1500 Gold Wing 1990 (lot n° 25)
Honda 1500 Gold Wing 1990 (lot n° 25)

 

On est au Touquet donc qui dit Le Touquet dit machines de tout-terrain. Ici, c’est une Yamaha YZ 250 cm3 de 1990, moto très connue pour ceux qui pratiquent le motocross mais celle-ci à la particularité d’être homologuée (carte grise française). Il faudra compter entre 3 000 et 4 000 euros pour repartir avec.

Yamaha YZ 250 cm3 1990
Yamaha YZ 250 cm3 1990

 

Cette KTM 380 SX de 1996 avec son moteur 2 temps à ne pas mettre dans les mains d’un débutant a été entièrement restaurée. Le moteur sera à roder par son nouveau propriétaire (estimation entre 6 000 et 8 000 euros).

KTM 380 SX 1996 (lot n° 34)
KTM 380 SX 1996 (lot n° 34)

 

Autre machine qui demande un minimum d’expérience pour être domptée, voici la fameuse Honda 500 CR. Elle aussi a été entièrement restaurée avec du matériel de qualité. L’estimation est proposée entre 10 000 et 12 000 euros.

Honda CR 500 cm3 1990 (lot n° 35)
Honda CR 500 cm3 1990 (lot n° 35)
