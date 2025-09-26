Vente véhicules de prestige et de collection au Touquet le 28/09

La 13 ème vente aux enchères d’automobiles et de motos de collection et de prestige du Touquet Plage se tiendra ce dimanche 28 septembre à partir de 14 h 30.

Trente-six lots sont inscrits à cette vente dont huit deux-roues. Les estimations pour ces derniers sont assez optimistes. Sait-on jamais…

La vente sera diffusée en direct sur le site interencheres.com.

Frais et conditions de vente

Cette vacation affiche des frais de vente s’élevant à 18 % du montant de l’adjudication. Des frais de vente pour les internautes pourront être facturés à hauteur de 3 % HT ou de 40 euros HT pour les véhicules.

L’exposition des lots est prévue le 27 septembre de 11 heures à 18 heures et le 28 septembre de 10 heures à 19 heures Place de l’Hermitage 62520 Le Touquet Paris Plage

Les petites cylindrées de la vente

Ce Honda Dax ST 70 de 1972 semble être en très bon état. D’ailleurs, des factures pour un montant d’environ 1 500 euros sont disponibles. Il vient juste de passer le cap des 7000 kilomètres. Avec sa carte grise française, l’estimation est proposée entre 1 000 et 2 000 euros.

Deux Solex S 3800 neufs seront présentés lors de cette vente. Les estimations pour chaque exemplaire sont identiques (entre 2 000 et 2 500 euros). Seuls les numéros gravés sur le moteur permettent de les différencier (et éventuellement pour les spécialistes de déterminer la date de fabrication). Celui-ci porte le numéro 9002020..

…quand celui-là porte l’inscription 9013461. On sait qu’il existe des collectionneurs de véhicules neufs mais entre 2 000 et 2 500 euros pour un 3800, ça pique un peu.

On tourne la page pour voir les motos.