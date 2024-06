Les motos et scooters priés de laisser la place pendant les JO de Paris

Dans un mois, le grand cirque des Jeux Olympiques de Paris sera bel et bien lancé. Du 26 juillet au 11 août, pour les JO, et du 28 août au 8 septembre pour les Jeux Paralympiques, la capitale française va devenir un véritable enfer pour tous ceux qui doivent y circuler au quotidien.

Au total, ce sont 185 kilomètres d’axes routiers qui vont être impactés avec la mise en place, dès le 15 juillet, de voies réservées aux athlètes et aux véhicules accrédités spécialement pour l’évènement (presse, secours, sécurité, délégations, etc.).

Parmi les axes concernés, figure notamment le périphérique parisien. Un des axes choisi pour l’expérimentation de la circulation en interfile pour les motards.

JO de Paris : bienvenue en Enfer

Avec la création des « voies olympiques » réservées aux acteurs des JO, et par conséquent interdites à la circulation pour les usagers « lambda » sous peine d’une amende de 135 €, les motards et scootéristes parisiens et franciliens vont devoir laisser la place, et décaler leur circulation interfile d’une voie.

La bonne nouvelle étant que l’expérimentation de la circulation interfile se poursuit donc pendant la période des JO, alors même que, comme l’avait prédit Clément Beaune, alors ministre des Transports, il y a quelques mois, « la circulation sera hardcore » durant toute cette période.