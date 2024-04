Si les goûts et les couleurs sont hautement subjectifs et ne discutent pas, il est par définition toujours délicat d’attribuer à une moto le qualificatif de « belle moto ».

Pour ne froisser personne, l’ouvrage « Les 100 plus belles motos du monde (2e édition) » propose un panorama complet et dresse une sélection de cent modèles qui ont marqué l’histoire et leurs époques respectives.

Routières ou sportives, tout-terrain, side-cars, roadsters, américaines, japonaises ou européennes, on y retrouve toutes les motos mythiques, allant du début du XXe siècle jusqu’à nos jours, à travers les 224 pages du livre. Le tout richement illustré par plus de 300 photographies.

Parmi la sélection effectuée par ce collectif d’auteurs, on peut découvrir les grands noms de la moto, comme l’intemporelle Royal Enfield 500 Bullet, la Honda CB 750 Four, la Moto Guzzi V850 GT California (une appellation qui pourrait d'ailleurs bientôt revenir avec un modèle actualisé) ou encore la BMW S 1000RR HP4.

Disponible depuis le 3 avril dernier, le livre « Les 100 plus belles motos du monde (2e édition) » est publié par la maison d’édition Glénat, et vendu au prix public conseillé de 30 € en librairie et sur Internet.