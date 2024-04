Après les concepts Lucky Explorer et la LXP Orioli, un trail aventurier en édition limitée produit à 500 exemplaires, MV Agusta dévoile à présent la version standard, de série, qui intégrera son catalogue dans les prochaines semaines : l’Enduro Veloce.

MV Agusta Enduro Veloce : le trail à l'italienne

Héritière de la LXP Orioli, elle-même largement inspirée de la Lucky Explorer 9.5, l’Enduro Veloce repose sur le tout nouveau moteur trois-cylindre de 931 cm3 qui délivre une puissance de 124 chevaux et offre un couple de 102 Nm, intégré dans un cadre double poutre, pour un poids total de 224 kg à sec.

Bien dotée avec des suspensions Sachs entièrement réglables, des freins Brembo, des jantes Takasago Excel de 18 pouces à l’arrière et 21 pouces à l’avant, un accélérateur électronique ride-by-wire, quatre modes de conduite, un contrôle de couple, un contrôle de traction, un quick-shifter, un ABS signé Continental également actif en virage, un contrôle du frein moteur, une aide au démarrage et un régulateur de vitesse, pilotable depuis un écran TFT couleur de sept pouces à la résolution HD connecté via l’application MV Ride.

Esthétiquement, la MV Agusta Enduro Veloce, qui sera produite en Italie, se distingue de la LXP Orioli par une livrée rouge plus habituelle pour un modèle de la marque italienne.

Seuls le tarif de la MV Agusta Enduro Veloce et sa date de disponibilité n’ont pas encore été précisés par le constructeur de Varèse.