La MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro a été couronnée du prestigieux Good Design Award 2024, l’un des prix les plus anciens et les plus renommés dans le domaine du design. Décerné chaque année, ce prix célèbre l'excellence en matière de conception à l’échelle mondiale, et la Superveloce 1000 Serie Oro, dans sa version édition spéciale limitée à seulement 500 unités numérotées, a parfaitement incarné les critères de cette distinction.

Cette moto ne se contente pas d'être une machine de haute performance, elle est une véritable sculpture sur deux roues. Alliant l'héritage racing de MV Agusta avec une recherche incessante d'innovation technologique et une esthétique irréprochable, la Superveloce 1000 Serie Oro fait honneur à la tradition tout en mettant en avant des matériaux et une conception moderne. Les formes aérodynamiques, les finitions en cuir véritable, en Alcantara et en titane, ainsi que les roues en forme d’étoile, rappellent l’iconique F4 750 Serie Oro, un hommage subtil à l'histoire de la marque.

Luca Martin, membre du conseil d’administration de MV Agusta, a exprimé la fierté de la marque : « Depuis sa création, le Good Design Award a toujours eu pour objectif de reconnaître l’excellence absolue en matière de design. Nous sommes fiers de cette réalisation, car c’est l’un des prix les plus convoités et prestigieux au monde. » Cette victoire réaffirme le rôle de MV Agusta comme un acteur de premier plan dans l’industrie de la moto, alliant harmonieusement tradition et innovation.

D’un point de vue technique, la Superveloce 1000 Serie Oro est propulsée par un moteur à quatre cylindres développant 208 chevaux, permettant à la moto d'atteindre des vitesses supérieures à 300 km/h. Elle est équipée d'une suspension électronique Öhlins, d’un système de freinage Brembo de haute qualité, et de l’ABS avec des fonctions de virage et de réduction du soulèvement arrière. Un cadre en treillis d'aluminium et un système de direction réglable complètent cette machine de haute performance.

Cette victoire au Good Design Award ne fait que souligner l'engagement de MV Agusta à créer des motos qui ne sont pas seulement performantes mais aussi des œuvres d'art à part entière, prouvant que dans le monde de la moto, la forme et la fonction peuvent parfaitement s'harmoniser.