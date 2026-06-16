Après cinq éditions organisées en Catalogne et marquées par une forte participation internationale, 100 Colls change d’échelle avec pour la première fois, un événement prévu en France, du 11 au 13 septembre 2026.

Depuis sa création en 2022, 100 Colls s’est rapidement imposé comme l’une des références européennes en matière de navigation, de découverte, d’endurance et de stratégie à moto. Aussi addictif qu’exigeant, le format récompense autant la capacité à planifier, à prendre des décisions et à faire face aux imprévus que le talent de pilotage. Il n’y a ni étape imposée ni point de passage obligatoire. Chaque motard décide où s’arrêter, où manger, où passer la nuit, comment et à quel rythme vivre son aventure.

L’édition inaugurale de 100 Colls France se déroulera en région Auvergne-Rhône-Alpes, au cœur de paysages mythiques : vallées, hauts plateaux, routes panoramiques, villages de caractère et noms aussi évocateurs que le Col du Galibier, le Mont Blanc ou le Col de l’Iseran.

Le tarif d’inscription est de 299 € par pilote et de 99 € par passager. Il comprend notamment la carte officielle avec les cols et leur valeur en points, le système de suivi en temps réel, le déjeuner de clôture et la cérémonie des Masters.

Les inscriptions pour la première édition française ouvriront le 19 juin pour les participants des éditions précédentes et le 22 juin pour les nouveaux participants, via le site officiel de l’événement. Attention, le nombre de places disponibles est très limité.