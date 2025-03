Cette décision de Dorna Sports, l’organisateur du championnat, vise à unifier l’approvisionnement en pneus à travers toutes les catégories jusqu’au MotoGP, y compris donc le Moto2, le Moto3, le MotoE et les séries de promotion comme la Rookies Cup et la Talent Cup. En ayant un seul fournisseur de pneus, le paddock offrira une échelle de développement cohérente pour les jeunes talents, leur permettant de perfectionner leur savoir-faire tout au long de leur ascension vers le sommet. Les détails concernant la répartition et les spécifications des pneus fournis par Pirelli seront annoncés ultérieurement.

Actuellement, Pirelli est déjà le fournisseur exclusif des catégories Moto2 et Moto3, ainsi que de nombreuses compétitions vers le MotoGP. Avec ce nouvel accord, Pirelli étendra sa présence au sommet de la course moto, en devenant le fournisseur exclusif de pneus pour le MotoGP et le MotoE, le championnat du monde électrique. Cette expansion renforce la position de Pirelli en tant que leader dans le domaine des pneus de compétition.

En attendant, Michelin continuera à fournir les pneus pour le MotoGP et le MotoE jusqu’à la fin de la saison 2026, marquant la fin de la réglementation technique actuelle. Au cours des deux prochaines saisons, Michelin maintiendra son soutien technique, ses produits de pointe et son engagement envers la sécurité et la performance.

Michelin reste engagé jusqu’en 2026

Dans le MotoE, Michelin continuera également à innover, en alignant ses pneus avec des objectifs de durabilité. Les pneus actuels de MotoE sont déjà composés d’un pourcentage élevé de matériaux renouvelables et recyclés, et Michelin s’engage à poursuivre ses efforts pour les rendre encore plus respectueux de l’environnement.

L’arrivée de Pirelli en 2027 coïncidera avec une période de transformation pour le MotoGP, avec l’introduction de nouveaux règlements techniques et de motos. Cette transition offrira à Pirelli l’opportunité de développer des pneus adaptés aux exigences futures de la catégorie reine, tout en renforçant la cohérence et la progression des jeunes pilotes à travers les différentes catégories.

La question reste de savoir comment Pirelli gérera cette nouvelle responsabilité en MotoGP tout en maintenant ses engagements en WorldSBK et en Formule 1. La marque italienne devra équilibrer ses ressources et ses efforts pour répondre aux exigences techniques et logistiques de ces trois championnats majeurs.

Ce changement marque une étape importante pour le MotoGP et ses catégories de soutien. Avec Pirelli comme fournisseur unique, le sport vise à optimiser le développement des pilotes et à garantir une transition fluide vers une nouvelle ère technologique et compétitive.