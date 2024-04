Plus de 700 km d'autonomie pour cette moto électrique !

Les temps sont durs pour les motos électriques.

Contrairement au marché auto, les rares modèles électriques disponibles peinent à séduire les motards, la faute, notamment, à des prestations encore loin de celles offertes par leurs équivalents thermiques. Cela pourrait toutefois changer dans le futur grâce à des motos offrant une autonomie revue à la hausse, et à l’arrivée sur le marché de nouveaux modèles, dont certains développés par les poids lourds du marché moto mondial. Enfin.

Si à ce jour, parmi les grands noms asiatiques, seul Kawasaki a osé lancer sur le marché une offre de motos électriques, l’arrivée prochaine d’une vague de modèles asiatiques semble se préciser.

Des motos électriques de nouvelle génération qui devraient enfin être en mesure de proposer une autonomie à la hauteur et une durée de charge expresse.

C’est ce que vient de présenter le constructeur asiatique Felo, avec son ultime modèle baptisé Tooz. Une moto aux airs de grande routière façon Honda Gold Wing ou BMW K 1600 GTL qui offrirait une autonomie de 720 kilomètres, et des batteries dont le plein de 20 à 80 % serait assuré en seulement 20 minutes via une prise de Type 2 que l’on retrouve déjà sur les voitures électriques. La Felo Tooz serait également capable d’atteindre une vitesse maxi de 200 km/h.

Si la marque n’a pas donné plus de détails (type de parcours, temps de recharge 0 à 100%, etc.) sur la moto, encore à l’état de prototype, on sait en revanche qu’elle est bien dotée côté équipement avec l’ABS, un capteur de pression des pneus, un contrôle de traction, une connectivité Bluetooth, un traceur GPS, un écran TFT de 12 pouces, un système de haut-parleurs surround à six canaux, et même la possibilité, en option, d’ajouter un réfrigérateur de huit litres intégré dans une des sacoches.

Une nouveauté pour le moins prometteuse.