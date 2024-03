Salon Lyon: "sorties de grange, pépites et autres trésors" le 10 mars

Nous retournons au Salon de la Moto de Lyon pour la dernière des trois ventes aux enchères où 300 machines auront été proposées. Elle se tiendra dimanche 10 mars à partir de 14 heures. Le thème de cette dernière vacation sera "Sorties de grange, pépites et autres trésors". Elle sera elle aussi intégralement retransmise en live sur le site interencheres.com.

Si vous êtes amateur de scooters rares, il ne faudra pas laisser passer ce Fuji Rabbit 125 cm3 d'origine japonaise. Très peu ou pas connu chez nous, il est une véritable icône dans son pays puisqu'il a été fabriqué à 137 500 exemplaires. Le modèle proposé lors de cette vente est de 1961. Il affiche 19 852 kilomètres à son compteur et est comme on dit dans son jus. En clair, il y a quelques traces d'oxydation mais rien de grave (estimation entre 1 200 et 1 500 euros).

Fuji Rabbit 125 cm3

Sinon, vous avez ce Zundapp Bella ici en version 200 cm3 capable de dépasser les 100 km/h. Il a reçu une restauration partielle et devra être révisé avant sa remise en route. De 1959 et à immatriculer en collection, son estimation est fixée entre 3 000 et 4 000 euros.

Zundapp Bella 200 cm3

Pour les pilotes de vitesse en herbe, voici une version "bonsaï" de la mythique GSXR. Ce 50 cm3 avec 1 822 kilomètres à son compteur sera livré avec les documents nécessaires pour obtenir une immatriculation va la FFVE (estimation entre 2 000 et 2 500 euros).

Suzuki RB 50 Gag

Cette Triumph 250 cm3 TR 25 traitée à la sauce scrambler est particulièrement craquante. Dans son état d'origine, une révision complète sera à prévoir avant de profiter pleinement de son petit monocylindre (estimation entre 2 000 et 2 500 euros).

Triumph TR 25 250 cm3 1969

