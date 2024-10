SRC 2025: on connaît la date

La Sunday Ride Classic, c'est un des premiers grands événements dans le monde de la moto classique et historique. En 2025, ce sera le week-end des 17 et 18 mai, toujours sur le circuit Paul Ricard du Castellet.

Sachant que le Grand Prix de France se déroulera une semaine avant, en espérant qu'un Grand Prix ne soit pas programmé ce week-end-là et en se disant que comme la base de Tech 3 est juste à côté (je sais, ça fait beaucoup de paramètres), on peut espérer compter sur la présence du team français avec pourquoi pas ses deux pilotes en catégorie reine (pour rappel Maverick Vinales et Enea Bastianini)... En tout cas, s'il y a la moindre opportunité pour concrétiser l'idée (qui n'engage que moi), on peut compter sur les talents de négociateur de Jean-Pierre Bonato pour séduire les intéressés.

Pour l'heure, on sait déjà que l'épreuve d'endurance "classic" qui se déroule sur quatre heures le samedi soir est confirmée. Au fil des années, cette course séduit de plus en plus d'équipages venant de toute l'Europe. Il faut dire qu'avec un départ de jour et une arrivée de nuit sur un tracé mythique, cela a de quoi faire envie. Aux dernières nouvelles, des négociations seraient en cours pour faire venir un équipage des U.S.A. Affaire à suivre.

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que nous en saurons un peu plus sur le programme de cette manifestation.