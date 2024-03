Un nom mythique bientôt de retour au catalogue Suzuki ?

L’année 2024 entamée depuis seulement quelques semaines, les rumeurs vont déjà bon train concernant les futurs modèles de motos que l’on pourrait découvrir à l’occasion des salons internationaux prévus à partir de novembre prochain.

Des rendez-vous traditionnellement plébiscités par les marques pour y présenter leurs nouveautés, parmi lesquelles on pourrait cette année retrouver une ancienne bonne connaissance : la Suzuki DR.

Selon des informations venues directement du Japon, la marque d’Hamamatsu envisage donc de faire renaître sa fameuse appellation en version 400, avec de nouveaux systèmes d’injection et d’échappement dérivés de la DR Z400, une moto par ailleurs toujours commercialisée aux États-Unis, et déclinée en deux modèles S et SM.

On devrait également retrouver sur les motos dont le design serait modernisé par rapport à la version américaine, un contrôle de traction et un ABS déconnectable.

En ce qui concerne la motorisation des deux déclinaisons, un pur trail avec jantes à rayons et différentes options de tailles de roues (17 ou 19 pouces) et une version supermotard avec jantes de 17 pouces et pneus sportifs, un monocylindre DACT d’environ 50 chevaux est évoqué, pour un poids total de moins de 150 kg.

Voilà qui promet.