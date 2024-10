À l'approche de l'édition 2024 du salon EICMA de Milan, qui se tiendra du 5 au 10 novembre prochains, les différentes marques présentes commencent à dévoiler le programme des réjouissances.

C'est le cas de la société DIP, qui sera sur place avec plusieurs de ses marques disponibles en Europe.

Orcal y dévoilera ainsi une nouvelle Astor III, un roadster 125 cm3 avec moteur à refroidissement liquide et Changjiang le Bobbie 500.

La DIP sera également présente en Italie avec les marques Loncin et sa marque premium, Voge. Sur le stand Voge, on y découvrira notamment une nouvelle 800 Rally. Un modèle dont on ignore encore s'il s'agit d'une version définitive ou d'un concept.

Un trail inédit qui reposera, selon les informations de Caradisiac Moto et plus précisément de Pierre Siedzianowski, sur un nouveau moteur développé par Loncin et baptisé KEL800.

Une nouvelle concurrente venue de Chine pour la Yamaha Ténéré 700 ?

Ce bicylindre parallèle calé à 270° dont on ignore encore la cylindrée exacte a été présenté, parmi d'autres moteurs, plus tôt dans l'année par le constructeur chinois (voir la vidéo ci-dessus), et se retrouvera donc au cœur de ce nouveau trail inédit que l'on découvrira à Milan dans quelques jours. Une Voge 800 Rally qui pourrait ensuite arriver dans le réseau français de la DIP.