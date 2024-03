Pour une grande première, on peut dire que l’effet de surprise est réussi.

Le géant chinois Yadea, spécialiste de la mobilité électrique, a fait parler de lui il y a quelques jours pour avoir présenté en avant-première mondiale son ultime création : un scooter autonome.

Un évènement organisé dans le cadre de la « China Fashion Week » automne/hiver 2024, qui a vu le scooter défiler sur le podium, évoluant de façon totalement autonome au milieu des mannequins.

Un scooter autonome star d'un défilé de mode

Dévoilé pour la première fois, ce prototype de scooter autonome est toutefois encore bien loin d’une commercialisation à grande échelle, se voulant avant tout une vitrine technologique du savoir-faire et des recherches du constructeur chinois, spécialiste de la mobilité électrique, en matière de conduite autonome, comme l’a souligné la marque, avec comme objectif de « montrer une fois de plus son rythme d’innovation et sa grande capacité technologique, ainsi que son industrialisation pour faire de ce qui est le plus avancé en matière de véhicules électriques une réalité. »

Une première démonstration qui a fait forte impression pour ce poids lourd de la mobilité électrique, qui produit chaque année plus de 14 millions de deux-roues, et qui entend désormais se lancer à la conquête du monde, avec ses scooters mais aussi une gamme inédite de motos électriques.