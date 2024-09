Des nouveautés électriques arrivent en France

Spécialiste de la mobilité électrique, Frison Scooter a fait une belle prise.

L’importateur et concepteur, qui commercialise en son nom plusieurs modèles de scooters et motos électriques compte depuis quelques semaines, et la signature d’un partenariat pour leur distribution exclusive, plusieurs références du constructeur chinois Yadea (à prononcer « Yadi ») dans son catalogue.

Poids lourd du marché mondial de la mobilité électrique avec plus de 22 millions de modèles vendus chaque année revendiqués, Yadea compte donc sur Frison Scooter pour se développer en France et distribuer plusieurs de ses modèles de scooters et motos électriques.

Les scooters électriques Yadea arrivent en France

Les précommandes sont déjà ouvertes pour les nouveaux scooters Yadea 2024 : les Yadea Ezeego, Yadea Voltguard et Yadea G5, trois équivalents 50 cm3 dont la vitesse est limitée à 45 km/h proposés respectivement à partir de 1 990 €, 2 190 € et 2 690 €, et le Yadea F200 Fierider, un équivalent 125 cm3 facturé 4 505 €.

Selon le site Internet de Frison Scooter, les deux motos électriques du constructeur chinois, la Yadea Kemper et la Yadea Keeness, que nous avions déjà présentées à l’occasion des précédentes éditions du salon EICMA de Milan, devraient également être bientôt disponibles en France auprès du réseau de revendeurs.