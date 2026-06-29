Le monde de l’automobile regorge de start-up qui débarquent régulièrement la bouche en cœur avec des projets de supercars « réinventées » sur le papier, pour finalement disparaître corps et biens dans les oubliettes de l’histoire.

Le dernier exemple en date nous vient des Pays-Bas et de la start-up Sanrivatti qui affirme travailler très sérieusement sur une hypercar d’un genre nouveau. Un projet promettant au conducteur des sensations et une position de conduite directement calquées sur celles d’une Superbike.

Pour l’instant, la communication de Sanrivatti est plus que minimaliste. Le site officiel et les réseaux sociaux de la marque ne présentent aucune fiche technique, aucun chiffre de puissance, ni le moindre début de motorisation. En revanche, le fondateur, Santiago Sánchez, semble intarissable sur une chose : la position de conduite du pilote au cœur du modèle : « Le conducteur est assis plus au centre et plus en avant pour bénéficier d’un champ de vision élargi, d’un placement plus précis sur la piste et d’une connexion physique plus intime avec la voiture. Cette position assise avancée et surélevée dégage la vue sur la route et permet de voir le point de corde au centimètre près. »

Une promesse qui semble difficile à tenir

S’inspirant de la légendaire McLaren F1 de 1992 et sa place centrale, Sanrivatti illustrent virtuellement ses esquisses du concept avec un pilote installé non pas allongé au ras du sol, mais le buste basculé vers l’avant, assis plus haut et plus près du train avant.

Selon la marque, un prototype fonctionnel existerait déjà en laboratoire pour tester cette ergonomie inédite. En gros, l’idée est de faire ressentir les transferts de charge, les accélérations et les freinages directement dans le buste et les bras du conducteur, à la manière d’un pilote de Superbike couchant sa machine sur l’angle.

Simple coup marketing de plus pour attirer les investisseurs ou réel projet en cours de développement, il faudra sûrement attendre encore quelques mois pour en savoir plus.

En attendant, concernant la promesse de ressentir les mêmes sensations dans une voiture que sur une moto, cela nous laisse pour le moins plutôt sceptiques…