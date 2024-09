Une moto électrique chinoise de retour en France

L’Alrendo TS Bravo est de retour avec de nouvelles ambitions.

Lancée en 2021 dans un relatif anonymat, la TS Bravo va cette fois bénéficier d’un nouveau départ avec une version 2024 largement améliorée, et désormais distribuée en France par le réseau Pink Mobility et ses 230 magasins et ateliers répartis sur le territoire.

Positionnée à mi-chemin entre un roadster et un cruiser, la TS Bravo 2024 est animée par un moteur électrique de 11 kW (20 kW en crête) qui lui permet d’atteindre une vitesse maximale de 145 km/h via une fonction Boost. Cet équivalent 125 cm3 promet également, selon le constructeur, une autonomie allant jusqu’à 200 km en utilisation mixte grâce à une batterie de 17,4 kWh qui se recharge en 4 heures sur une prise domestique standard avec son chargeur embarqué de 3,8 kWh.

Parmi les nouveautés apportées à la déclinaison 2024 de la moto électrique chinoise, on note l’ajout d’un nouvel amortisseur arrière réglable à gaz, une fourche inversée de 120 mm de débattement, une nouvelle instrumentation TFT avec connectivité Bluetooth, un éclairage plus puissant, de nouveaux commodos ou encore des options inédites comme des guidons courts, des supports top-cases et des rails latéraux de bagagerie.

Affichée à partir de 12 090 € après déduction du bonus écologique de 900 €, l’Alrendo TS Bravo 2024 est actuellement proposée en deux coloris, noir et gris.