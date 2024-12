Une nouvelle marque européenne ressuscitée

Près de soixante ans après sa disparition, en 1967, la marque britannique Phelon & Moore, fondée en 1904, refait parler d’elle, après la présentation lors de l’édition 2024 du salon EICMA de Milan de plusieurs modèles de deux-roues : deux versions du custom Panther (C et S), un trail Capetown (7S et 7X) et deux scooters Panthette : S et X.

Tous les modèles seront de fabrication chinoise et disponibles très bientôt en Italie.

Arrivant au catalogue, les deux versions de la Panther, un nom mythique pour la marque, reposent sur une base identique : un bicylindre en V de 573 cm3 développant 55 chevaux à 8 500 tr/min et offrant un couple maxi de 48,5 Nm à 6 500 tr/min. Un bloc décliné en chopper (Panther C) et en bobber (Panther S).

Un trail routier, également disponible en deux versions, Capetown 7X et Capetown 7S, a aussi été dévoilé en Italie. Il repose pour sa part sur un bicylindre de 693 cm3 (74 chevaux et couple de 68 Nm à 6 500 tr/min) et est doté d’un monobras oscillant, d’une roue avant de 19 pouces et d’une instrumentation connectée TFT de sept pouces.

Une nouvelle marque de motos et scooters bientôt en France ?

Enfin, on retrouve aussi dans le catalogue Phelon & Moore deux scooters monocylindres : Panthette X et Panthette S, un crossover façon Honda X-ADV disponible en deux cylindrées, 125 cm3 et 300 cm3, et un scooter au look plus urbain pour sa part en 125 cm3 et 200 cm3.

Si le retour de la marque est acté en Italie, pour l’heure, aucun importateur ne s’est manifesté pour commercialiser les modèles Phelon & Moore sur le marché français.