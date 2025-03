Une pétition demande le retour des motos sur le Nürburgring

Temple de la vitesse pour de nombreux automobilistes et motards, le circuit du Nürburgring a pris une décision radicale avec effet immédiat il y a quelques semaines : interdire aux motos de participer aux sessions ouvertes au public.

La nouvelle, annoncée dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux par les propriétaires, justifiée par : « la dynamique de conduite différente des deux et quatre roues présente un risque de malentendu, en particulier pour les motocyclistes. Afin de rendre l'expérience de conduite plus sûre pour tout le monde, les voitures et les motos seront strictement séparées à l'avenir », a suscité de nombreuses réactions.

Les motards allemands n'ont ainsi pas tardé à réagir : « Presque silencieusement et négligemment [...] ils ont annoncé qu'à partir de cette saison (2025), les motos ne seront plus autorisées à effectuer des circuits touristiques sur la Nordschleife ».

Les motos bannies du Nürburgring pour un temps seulement ?

Actuellement, seules quatre sessions encadrées par des professionnels et des écoles de pilotages sont prévues en 2025, en plus de l'ouverture du circuit de Grand Prix pour 38 dates ouvertes en 2025, dont 9 seront uniquement réservées aux motos.

Une pétition (accessible sur cette page Internet) a même été lancée pour demander le retour des motos sur la mythique piste : « Cette pétition vise à réunir tous les passionnés de sport automobile et de moto qui veulent se battre pour la préservation des tours à moto pendant la Nordschleife du Nürburgring. »

Une demande qui a déjà réuni plus de 4 000 signatures.