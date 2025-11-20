Valence, soirée de chaos : Valentino Rossi hué aux MotoGP Awards 2025, Marc Marquez appelle au respect

Un scénario surréaliste, inimaginable il y a quelques années encore, qui a poussé Marc Marquez lui-même à réagir publiquement.

La soirée démarrait pourtant comme un show traditionnel : récompenses légères pour détendre l’ambiance, comme le prix de la “meilleure coupe de cheveux” remporté par Marco Bezzecchi, puis les Awards Moto3 et Moto2 remis aux pilotes titrés de la saison.

Mais dès que l’écran géant affiche les images des légendes MotoGP réunies à Misano — parmi lesquelles Valentino Rossi — la salle bascule : Huées, sifflets, cris. À chaque apparition du “Doctor”, la réaction se répète.

Le public espagnol présent dans la salle ne laisse aucune place au doute : les rancœurs de 2015, dix ans plus tard, restent vives. Un épisode que Marco Bezzecchi avait d’ailleurs déclaré plus tôt “ne pas vouloir se remémorer”, rappelant qu’il avait “bien d’autres préoccupations”.

La blessure de 2015, toujours vive en Espagne : Marc Marquez tente d’apaiser, sans succès

Les cris et sifflets retentissent immédiatement, comme un réflexe collectif.

Les spectateurs scandent le nom de Marc Marquez. L’atmosphère se transforme : plus qu’une cérémonie, l’ambiance ressemble soudain à celle d’un stade lors d’un derby.

Le lieu lui-même rend la scène encore plus ironique : le stade Ricardo Tormo, situé à quelques centaines de mètres de la fresque murale dédiée à Valentino Rossi.

Quelques minutes plus tard, Marc Marquez monte sur scène pour recevoir le prix du “Meilleur dépassement de l’année” grâce à son incroyable action à Austin. Conscient du malaise, il saisit l’occasion pour calmer les ardeurs du public.

« La seule chose que je puisse dire, c’est : respectez tout le monde. »

Mais au lieu de se modérer, la foule l’acclame encore plus fort. À chaque mot, les “Marquez ! Marquez !” fusent. Aucune réaction à l’appel au respect.

Le contraste est saisissant : Rossi est hué, Marquez idolâtrer. On croirait assister à un match au stade pas à une remise de prix MotoGP. Le spectre du passé continue de planer, dix ans après le duel explosif Rossi–Marquez–Lorenzo de 2015, l’inimaginable se confirme : la fracture ne s’est jamais refermée.

Nouveaux pilotes, nouvelles rivalités, saisons haletantes… rien n’y fait. Un fragment de l’histoire continue de diviser, et la soirée de Valence 2025 en a été la plus retentissante des preuves.