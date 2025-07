Les autres lots de la vente

Avant de voir les autres motos disponibles à cette vente, nous vous rappelons qu'une cinquantaine d'objets seront proposés en fin de vente. On reste malgré tout dans le domaine de la moto puisqu'il y aura de l'outillage (sableuse, servantes, béquilles d'atelier, banc de réglage de carburateurs...), des équipements divers (casques, remorque, revues techniques...) ou encore des pièces détachées (carénages, réservoirs, plaquettes de frein, échappement, rétroviseurs...).

Pour cette Hyosung GT 650 de 2009, un enchérisseur propose pour le moment 250 euros (348 avec les frais). Elle n'a que 7 400 kilomètres à son compteur mais une bonne révision sera à prévoir (problème de démarrage, fuite au niveau de la fourche...). En raison de tous ces éléments, l'estimation est fixée entre 400 et 600 euros.

Trois enchères mais pour le moment, nous ne sommes qu'à 260 euros (360 euros frais inclus) pour cette Yamaha 750 XJ de 1982. On annonce une importante fuite d'essence et quelques pièces détachées fournies avec la machine (estimation entre 300 et 500 euros). À noter qu'une autre Yamaha 750 XJ sans carte grise et en pièces détachées est disponible (lot 11 actuellement à 40 euros).

On termine avec cette Yamaha FZ 750 Genesis de 1978 qui, avec cinq enchères, est actuellement à 370 euros (492 avec les frais). Des problèmes d'allumage sont à déplorer et les compressions ne sont pas aux mieux (estimation entre 300 et 500 euros).