Les machines d’après 1970

On a boudé cette Suzuki T 350 de 1975 qui avait quelques éléments qui n’étaient pas d’origine. Pourtant, le commissaire-priseur n’a pas ménagé ses efforts pour trouver un acquéreur. L’estimation était entre 2 000 et 2 500 euros. Un premier prix de départ sera annoncé à 2 000 euros. Sans réaction de l’assemblée, une deuxième tentative à 1 500 euros sera proposée sans succès : invendue.

Il y avait deux Voxan Roadster 1000 cm3 d’inscrites à cette vente : cet exemplaire de l’année 2000 avec 34 724 kilomètres à son compteur (estimation entre 4 000 et 4 500 euros) et un exemplaire de 2001 de couleur jaune affichant 22 300 kilomètres (estimation entre 3 500 et 4 000 euros). Le prix de départ sera proposé à l’estimation basse respective sans qu’il y ait la moindre manifestation, que ce soit sur internet ou en présentiel : invendues.

Trois customs 125 cm3 étaient à la disposition des amateurs du genre. Ils trouveront tous preneur à une adjudication au-dessus de l’estimation haute à l’image de cette Honda Shadow de 2005 qui voit son prix de départ de 600 euros aboutir à une adjudication à 1 000 euros (entre 600 et 800 euros).

On termine avec ce lot de trois Honda CBX 750 cm3 pour pièces (sans carte grise) qui attendait entre 400 et 600 euros. Le prix de départ à 400 euros ne trouvera pas preneur : invendu.