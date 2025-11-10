Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Tarascon-sur-Ariège : résultats de la vente du 14 septembre

Jean Jacques Cholot

2. Vente du 14 septembre à Tarascon (09) : les motos d’après 1970

 

Les machines d’après 1970

On a boudé cette Suzuki T 350 de 1975 qui avait quelques éléments qui n’étaient pas d’origine. Pourtant, le commissaire-priseur n’a pas ménagé ses efforts pour trouver un acquéreur. L’estimation était entre 2 000 et 2 500 euros. Un premier prix de départ sera annoncé à 2 000 euros. Sans réaction de l’assemblée, une deuxième tentative à 1 500 euros sera proposée sans succès : invendue.

Suzuki T 350 cm3 1975 (lot n° 22)
Il y avait deux Voxan Roadster 1000 cm3 d’inscrites à cette vente : cet exemplaire de l’année 2000 avec 34 724 kilomètres à son compteur (estimation entre 4 000 et 4 500 euros) et un exemplaire de 2001 de couleur jaune affichant 22 300 kilomètres (estimation entre 3 500 et 4 000 euros). Le prix de départ sera proposé à l’estimation basse respective sans qu’il y ait la moindre manifestation, que ce soit sur internet ou en présentiel : invendues.

Voxan Roadster 1000 cm3 2000 (lot n° 35)
Trois customs 125 cm3 étaient à la disposition des amateurs du genre. Ils trouveront tous preneur à une adjudication au-dessus de l’estimation haute à l’image de cette Honda Shadow de 2005 qui voit son prix de départ de 600 euros aboutir à une adjudication à 1 000 euros (entre 600 et 800 euros).

Honda 125 cm3 Shadow 2005 (lot n° 40)
On termine avec ce lot de trois Honda CBX 750 cm3 pour pièces (sans carte grise) qui attendait entre 400 et 600 euros. Le prix de départ à 400 euros ne trouvera pas preneur : invendu.

Lot Honda CBX 750 cm3 (lot n° 50)
