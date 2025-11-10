Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE

Tarascon-sur-Ariège : résultats de la vente du 14 septembre

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

0  

Cinquante-trois lots dont quarante-cinq motos, c’est ce qui vous attendait le 14 septembre à Tarascon-sur-Ariège lors d’une vente baptisée « Motos et Autos de Collection ».

Tarascon-sur-Ariège : résultats de la vente du 14 septembre

Nous continuons l’exploration des résultats des ventes aux enchères passées. Il faut dire que l’actualité des ventes a été particulièrement riche fin septembre début octobre. Le 14 septembre, deux ventes étaient proposées en même temps : Périgueux (retrouvez la description en cliquant ici et les résultats en cliquant là) et Tarascon-sur-Ariège (pour la description, c’est là). Intitulée « Motos et Autos de Collection », les deux-roues étaient, pour une fois, omniprésents.

 

Le bilan de la vente

Le bilan de cette vente est le suivant : sur 53 lots disponibles, 14 ne seront pas attribués. Les motos étaient majoritaires lors de cette vacation avec 45 machines proposées. Elles seront 12 à ne pas changer de main, 4 à être adjugées en dessous de l’estimation basse et 16 à partir au-dessus de l’estimation haute et donc 13 vendues dans la fourchette estimative.

 

Les machines anciennes d’avant 1970

La doyenne de cette vente était cette Alcyon 250 cm3 de 1928 estimée entre 800 et 1 000 euros. Le commissaire-priseur n’aura pas eu le temps d’annoncer le prix de départ que le compteur affichera 1 000 euros. Une dernière enchère donnera une adjudication contre la somme de 1 050 euros.

Alcyon 250 cm3 1928 (lot n° 1)
Alcyon 250 cm3 1928 (lot n° 1)

 

Ce scooter Lambretta LD 125 cm3 de 1954 avec sa carte grise sera à restaurer entièrement. Son estimation était proposée entre 800 et 1 200 euros mais on sera un peu plus généreux avec un coup de marteau sur l’enchère de 1 750 euros.

Lambretta LD 125 cm3 1954 (lot n° 12)
Lambretta LD 125 cm3 1954 (lot n° 12)

 

Ce monocylindre BMW R27 250 cm3 de 1963 en très bon état (une révision était quand même conseillée) attendait entre 3 000 et 4 000 euros. Il fera un petit peu plus en partant à 4 400 euros.

BMW R27 250 cm3 1963 (lot n° 18)
BMW R27 250 cm3 1963 (lot n° 18)

 

Dans la catégorie « utilitaires » de l’après-guerre, cette Gnome & Rhône RX4 125 cm3 de 1963 voyait son estimation fixée entre 1 500 et 2 000 euros. On restera dans cette fourchette avec une adjudication contre 1 750 euros.

Gnome & Rhône R4X 125 cm3 1963 (lot n° 20)
Gnome & Rhône R4X 125 cm3 1963 (lot n° 20)

 

On se retrouve page suivante avec les machines d’après 1970.

Page suivante

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Derniers articles moto

Voir toute l'actu moto

Articles moto les plus populaires

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité