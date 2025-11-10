Tarascon-sur-Ariège : résultats de la vente du 14 septembre

Nous continuons l’exploration des résultats des ventes aux enchères passées. Il faut dire que l’actualité des ventes a été particulièrement riche fin septembre début octobre. Le 14 septembre, deux ventes étaient proposées en même temps : Périgueux (retrouvez la description en cliquant ici et les résultats en cliquant là) et Tarascon-sur-Ariège (pour la description, c’est là). Intitulée « Motos et Autos de Collection », les deux-roues étaient, pour une fois, omniprésents.

Le bilan de la vente

Le bilan de cette vente est le suivant : sur 53 lots disponibles, 14 ne seront pas attribués. Les motos étaient majoritaires lors de cette vacation avec 45 machines proposées. Elles seront 12 à ne pas changer de main, 4 à être adjugées en dessous de l’estimation basse et 16 à partir au-dessus de l’estimation haute et donc 13 vendues dans la fourchette estimative.

Les machines anciennes d’avant 1970

La doyenne de cette vente était cette Alcyon 250 cm3 de 1928 estimée entre 800 et 1 000 euros. Le commissaire-priseur n’aura pas eu le temps d’annoncer le prix de départ que le compteur affichera 1 000 euros. Une dernière enchère donnera une adjudication contre la somme de 1 050 euros.

Ce scooter Lambretta LD 125 cm3 de 1954 avec sa carte grise sera à restaurer entièrement. Son estimation était proposée entre 800 et 1 200 euros mais on sera un peu plus généreux avec un coup de marteau sur l’enchère de 1 750 euros.

Ce monocylindre BMW R27 250 cm3 de 1963 en très bon état (une révision était quand même conseillée) attendait entre 3 000 et 4 000 euros. Il fera un petit peu plus en partant à 4 400 euros.

Dans la catégorie « utilitaires » de l’après-guerre, cette Gnome & Rhône RX4 125 cm3 de 1963 voyait son estimation fixée entre 1 500 et 2 000 euros. On restera dans cette fourchette avec une adjudication contre 1 750 euros.

On se retrouve page suivante avec les machines d’après 1970.