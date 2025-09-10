Enchères: 45 machines le 14 septembre à Tarascon sur Ariège (09)

Direction Tarascon sur Ariège pour une nouvelle vente aux enchères qui se tiendra ce dimanche 14 septembre. Au programme de cette vente, cinquante-trois lots dont quarante-cinq motos. La vacation commencera à 14 heures et sera retransmise en direct sur interencheres.com.

Frais et conditions de vente

Les frais de vente appliqués lors de cette vacation seront de 22 % du montant de l'adjudication. Le règlement pourra se faire soit par chèque (à condition de présenter deux pièces d'identité), soit en espèces (uniquement si le montant n'excède pas 1 000 euros). Pour les personnes enchérissant via le net (interenchères), le règlement se fera par virement bancaire. Aucun règlement par carte bancaire ne sera accepté lors de cette vente.

La vente se tiendra dans les locaux du garage Pétrolettes et Vieilles Bécanes, 84 avenue Victor Pilhes 09400 Tarascon sur Ariège.

Les machines d'avant 1970

Six machines produites avant la deuxième guerre mondiale seront proposées lors de cette vente. La plus ancienne est cette Alcyon 250 cm3 de 1928. Quelques éléments ne sont pas conformes mais rien d'irréversible. L'estimation fixée entre 800 et 1 000 euros est très raisonnable pour cette entretube livrée avec sa carte grise.

Les amateurs de machines "sorties de grange" pourront se laisser tenter par ce scooter Lambretta LD 125 cm3 de 1954. Ses papiers sont en règle et il semble complet. Pour l'acquérir, comptez entre 800 et 1 200 euros.

Une révision sera à prévoir pour cette BMW R27 250 cm3 de 1963 car elle n'a pas tourné depuis 5 ans. Il faudra aussi régler les frais du contrôle technique (50 euros) qui ne révèle rien de particulier (estimation entre 3 000 et 4 000 euros).

Provenant de la même collection, cette Gnome & Rhône R4X 125 cm3 de 1963 sera proposée dans les mêmes conditions (révision à prévoir et frais de contrôle technique à la charge de l'acquéreur pour un montant de 50 euros). L’estimation est annoncée entre 1 000 et 2 000 euros.

On continue page suivante avec les motos d'après 1970.