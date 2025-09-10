Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Enchères: 45 machines le 14 septembre à Tarascon sur Ariège (09)

Jean Jacques Cholot

2. Les "après 1970" de la vente du 14 septembre à Tarascon (09)

 

Enchères: 45 machines le 14 septembre à Tarascon sur Ariège (09)

Les machines d'après 1970

 Les amateurs de motos japonaises 2 temps des années soixante-dix pourront tenter leur chance avec cette Suzuki T 350 datée de 1975. Pour les puristes, l'avant pique un peu les yeux (un petit choc frontal peut-être?). Le contrôle technique (absent lors de la rédaction de cet article) sera à la charge de l'acquéreur (50 euros) et publié quelques jours avant la vente (estimation entre 2 000 et 2 500 euros).

Suzuki T 350 cm3 1975 (lot n° 22)
Suzuki T 350 cm3 1975 (lot n° 22)

 

 Deux Voxan Roadster seront disponibles lors de cette vente. Cet exemplaire de l'année 2000 avec 34 724 kilomètres à son compteur attend entre 4 000 et 4 500 euros. La deuxième, du millésime 2001 et avec un compteur qui affiche 22 300 kilomètres, est estimée entre 3 500 et 4 000 euros. Dans les deux cas, il faudra rajouter 50 euros pour les frais de contrôle technique. 

Voxan Roadster 1000 cm3 2000 (lot n° 35)
Voxan Roadster 1000 cm3 2000 (lot n° 35)

 

 Plusieurs petits customs 125 cm3 seront proposés. Cette  Honda Shadow de 2005 est annoncée comme étant en bon état apparent, mais avec un bruit moteur. Le contrôle technique (50 euros à la charge de l'acheteur...) est complètement vierge comme quoi... L'estimation a été fixée entre 600 et 800 euros.

Honda 125 cm3 Shadow 2005 (lot n° 40)
Honda 125 cm3 Shadow 2005 (lot n° 40)

 

 Enfin, si vous avez peur de vous ennuyer cet hiver, voici un lot de trois Honda CBX 750 cm3 vendues sans carte grise et avec un lot de pièces détachées (moteur, tableau de bord...). Le tout est estimé entre 400 et 600 euros.

Lot de Honda 750 CBX (lot n° 50)
Lot de Honda 750 CBX (lot n° 50)
